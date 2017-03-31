Сигареты на конфеты: как на Украине мстят российскому бизнесу

Захар Виноградов, РИА Новости

В пятницу, 31 марта, в 7 часов 30 минут утра сотрудники Генпрокуратуры и МВД Украины провели обыски и выемку документов в главном офисе Антимонопольного комитета. Обыски одновременно прошли и в офисах, и на производственных площадках компании "Тедис Украина" в том же Киеве, а еще в Одессе и Днепре (бывший Днепропетровск). Правоохранители Украины провели сложную и многоуровневую операцию по разоблачению схемы уклонения от уплаты налогов табачной компанией "Тедис Украина". Именно так охарактеризовал цели этой операции генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, следственные мероприятия были направлены против монополиста, который не давал развиваться другим табачным компаниям Украины и не платил налоги в украинскую казну.

Много шума, а из-за чего?

Операция проходила масштабно, одновременно в 100 точках: и в офисах компании, и на ее предприятиях.

"В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная Военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции", — сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

И добавил, путая от волнения русские и украинские слова: "Подробнее прямо сейчас проведем совместный брифинг в Генпрокуратуре разом (то есть вместе) с Юрій Луценко" (так в оригинале).

Невольно возникает вопрос, зачем правоохранителям понадобилась столь громкая и масштабная акция, имеющая сугубо финансово-хозяйственное значение? Более того, почему, еще не имея на руках результатов экспертизы изъятых документов, генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков сразу же дали по этой теме специальный заранее запланированный брифинг?

Оказывается, как утверждает генпрокурор Луценко, "в ходе досудебного расследования установлено, что с 2012 года, когда эта компания получила монополию на дистрибьюторские услуги практически всего рынка табачных изделий Украины по нынешнее время, конечным бенифициаром и владельцем этой компании является, в частности, гражданин РФ Кесаев".

Как утверждает Луценко, гражданин РФ Игорь Кесаев "является членом совета директоров ЗАО "Завод имени Дегтярева"", который, по версии Луценко, якобы поставляет оружие, в том числе на территорию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

"В связи с этим СНБО (Совет по национальной безопасности и обороне. — Прим. ред.) и НБУ (Национальный банк Украины. — Прим. ред.) в 2014 году ввели санкции в отношении гражданина Кесаева в виде запрета на вывод капитала компании, в которой он является основателем на территории Украины, — напомнил журналистам Луценко. — Несмотря на этот запрет, посредством ряда финансово-хозяйственных структур и фирм-транзитеров в РФ за период с 2015 года было выведено 2,5 миллиарда гривен (около 93 миллионов долларов. — Прим. ред.)", — заявил Луценко.

Как утверждает генпрокурор, следствие считает, что часть из них якобы пошла на финансирование вооружения ЛНР и ДНР.

Как сигареты превращаются в патроны

Тут, конечно, больше вопросов, чем ответов. Например, непонятно, каким образом сигареты в Киеве, Одессе и Днепре, где у компании "Тедис Украина" есть филиалы и производственные мощности, в которых трудятся 3000 граждан Украины, превращаются в патроны и оружие в Донбассе? Очевидно, что в изъятых документах и бухгалтерских проводках ответа на этот вопрос нет.

Также непонятно, почему с 2012 по 2017 год украинские власти не замечали монопольного положения табачной компании, принадлежащей российскому бизнесмену, а в последний день нынешнего марта вдруг с этим перестали мириться.

Или другой вопрос. Если документы в ста точках страны только что изъяли, откуда к началу брифинга стало известно, какую сумму "вывели" табачники из страны?

Что касается "ухода от налогов", о котором заявил Луценко, то и здесь не все гладко.

Как в этот же день, 31 марта, заявили руководители "Тедис Украина", "все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований. <…> TEDIS Ukraine является прозрачной компанией, которая открыта к взаимодействию со всеми государственными учреждениями. С момента создания компания осуществляет свою деятельность исключительно в правовом поле и строит бизнес, который генерирует значительную часть поступлений налогов в бюджет Украины", — говорится в сообщении на сайте компании.

И опять непонятно, если санкции в отношении российского бизнесмена Кесаева, который, по утверждению Луценко и Авакова, является владельцем табачной компании на Украине, были введены в 2014 году, почему о нем вспомнили только в марте 2017-го?

Как сигареты превращаются в конфеты

На самом деле есть большое подозрение, что дело не в табаке и не в патронах. А в конфетах. Вернее, в той сумме, которую предъявляют украинские правоохранители компании "Тедис Украина" в качестве выведенной из Украины.

Тут надо пояснить, что несколько недель назад президент Украины Петр Порошенко вынужден был окончательно закрыть в России свою Липецкую кондитерскую фабрику. И по оценкам экспертов, сумма убытков украинского олигарха Порошенко примерно равняется той сумме, которую предъявляют правоохранители табачникам.

Ну то есть поменяли табак на конфеты.

А шумно провели акцию, чтобы не олигарх, а именно президент Порошенко это заметил. Как за него мстят российскому бизнесу Луценко и Аваков.