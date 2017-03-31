США продолжат оказывать военную помощь Египту, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продолжат оказывать военную и экономическую помощь Египту, сказал представитель администрации США, комментируя предстоящие переговоры президента Дональда Трампа с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"У нас давние отношения с участием значительной военной помощи и экономической поддержки. Эта поддержка продолжается, и мы ожидаем, что она продолжится и в будущем", — сказал представитель администрации.

Египет является вторым в регионе получателем американской помощи после Израиля, но впереди Иордании и Палестинской национальной администрации.

С момента свержения в Египте в 2013 году президента-исламиста Мухаммеда Мурси отношения между Вашингтоном и Каиром переживали период охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил свою поддержку египетским властям и отменил поставку Каиру десяти вертолетов Apache, а затем объявил о приостановке поставок другой военной техники, а также запчастей для нее. Однако уже в апреле этого года администрация США приняла решение возобновить в полном объеме поставки вооружений, а также продолжить выделение ежегодной военной помощи Египту в размере 1,3 миллиарда долларов в год.