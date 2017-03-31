Украинские силовики ведут обстрел окраин города Ясиноватая в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (472)

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявили в пятницу РИА Новости в городской администрации.

В четверг в Минобороны ДНР заявили, что Ясиноватая подверглась обстрелу. По данных местных властей, погибли два человека.

"В настоящий момент идет артиллерийский обстрел окраин Ясиноватой. Информации о попадании в жилой сектор пока нет. Обстрел ведется со стороны Авдеевки", — сказал собеседник агентства.