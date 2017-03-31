В Белом доме раскритиковали поселенческую деятельность Израиля

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Рост поселений Израиля на оккупированных территориях не помогает миру, заявил журналистам представитель американской администрации.

"Хотя существование поселений само по себе не является препятствием для мира, дальнейшая неограниченная поселенческая деятельность не помогает продвигать мир", — сказал он.

Администрация Дональда Трампа впервые признала в феврале, что расширение поселений Израиля на оккупированных территориях Палестины может помешать урегулированию конфликта: пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что расширение поселений "может и не помогать" делу мира на Ближнем Востоке.

Ранее президент Трамп высказывался в поддержку Израиля и резко критиковал поддержанную предыдущей администрацией Барака Обамы резолюцию ООН, которая осуждала поселенческую деятельность Израиля.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.