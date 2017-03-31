Украинские ученые заявили, что могут добывать газ из водорослей

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ученые из Кременчуга разработали технологию добычи газа из синезеленых водорослей, что, по их мнению, может помочь в решении энергетических проблем страны, сообщает украинский "Пятый канал".

Сотрудники Кременчугского национального университета уверяют, что их разработка позволит не только очистить воды Днепра от водорослей, но и организовать отопление в зимний период. По их словам, этого можно добиться размещением биогазовых станций возле каждого села. "Два-три месяца цветения Днепра — и теплом будет обеспечена половина жителей Кременчуга", — заявила одна из научных сотрудников университета.

Разработка ученых уже заняла первое место на конкурсе научных проектов в Австрии, утверждает "Пятый канал", не уточняя, однако, его название. Также сообщается, что проектом заинтересовались чиновники местной администрации и уже нашли инвесторов, несмотря на то, что открытие до сих пор не запатентовано.