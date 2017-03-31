Пономарев согласился дать показания СК по делу Вороненкова

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Бывший российский депутат Илья Пономарев заявил РИА Новости, что готов дать показания Следственному комитету по делу об убийстве в Киеве Дениса Вороненкова. При этом он не намерен покидать территорию Украины.

"Я готов (дать показания, — ред.) – все, что может помочь установлению истины. Но официально мне никаких уведомлений приходить не может – я в международном розыске", — отметил политик.

По его словам, допрос можно провести через запрос Следственного комитета в Генпрокуратуру Украины.

"Тогда либо следователь из России приезжает сюда, и проводят следственные действия, либо передают вопросы и их задают украинские следователи", – добавил экс-депутат.

Пономарев также повторил предположение, что к убийству Вороненкова может быть причастен бывший вице-президент Роснефти Олег Феоктистов, ранее занимавший высокий пост в ФСБ.

"У меня с самого начала была версия, уверенность в которой составляет выше 90%. Это версия убийства, организованного генералом Феоктистовым с использованием оперативных возможностей российских спецслужб", — заключил он.

На Украине Пономарев проходит свидетелем по делу об убийстве Вороненкова, к нему приставили государственную охрану.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который скончался в больнице. Как стало известно, киллер Павел Паршов год отслужил в Нацгвардии Украины. В России усомнились в том, что расследование убийства экс-депутата будет непредвзятым, подчеркнув, что Москва меньше всех была заинтересована в его гибели.

Позднее дело об убийстве экс-депутата открыл Следственный комитет. По данным источника РИА Новости, дело возбуждено по статьям "убийство" и "незаконный оборот огнестрельного оружия".