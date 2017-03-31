В Польше задержали выходца из Чечни, воевавшего в рядах ИГ*

ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Выходец из Чечни, воевавший в рядах Исламского государства*, задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши, сообщают местные СМИ.

Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, задержанный Кыури А. два года воевал в рядах так называемого Исламского государства* в Сирии.

Он является гражданином Российской Федерации чеченской национальности, а в Польше имеет статус беженца, добавил Жарин.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Прокуратура предъявила задержанному обвинения в участии в иностранной армии или иностранной военной организации. Предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Также ему предъявлены обвинения в в незаконном владении оружием или боеприпасами, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

По данным Агентства, чеченский беженец "принял обязанности в запрещенной законом международной службе по найму".

*Террористическая организация, запрещенная в России.