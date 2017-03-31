Савченко посулила Порошенко судьбу "хуже, чем у Януковича"

ТАЛЛИН, 31 мар — РИА Новости, Николай Адашкевич. Если президент Украины Петр Порошенко пойдет на второй срок, его ждет судьба хуже, чем у бывшего украинского лидера Виктора Януковича, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко.

"Каждый президент, который приходит к власти в нашей стране, почему-то думает, что будет вечным… На самом деле не будет: люди многого не прощают. Никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови наших людей", — цитирует слова Савченко издание Postimees.

Ранее она заявила, что не исключает своего участия в президентских выборах, которые должны пройти на Украине в 2019 году.

"Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: "Никто кроме нас!" Поэтому, если не мы, то кто?" — сказала Савченко.

В феврале 2014 года после госпереворота Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По итогам прошедших в том же году досрочных выборов президентом стал Порошенко.