ФБР опубликовало ранее неизвестные снимки с места теракта 11 сентября

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ФБР на официальном сайте обнародовало ранее не публиковавшиеся снимки, на которых запечатлен Пентагон после атаки террористов 11 сентября 2001 года.

Ведомство открыло доступ к архиву из 27 фотографий.

На снимках видны обломки захваченного террористами самолета и оставленная им пробоина в здании минобороны США.

© Фото: FBI Здание минобороны США после теракта 11 сентября 2001 года

На части фотографий запечатлена работа спасателей, пожарных и сотрудников ФБР.

11 сентября 2001 года смертники запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Капитолий или Белый дом.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами нападений стали 2974 человека.

В здание минобороны США врезался самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший из Вашингтона в Лос Анджелес. Это произошло в 9.37 по местному времени. На борту были 58 пассажиров и шесть членов экипажа.

В самом Пентагоне погибли 125 человек.

© Фото: FBI Одно из помещений Пентагона после теракта 11 сентября 2001 года

С 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года эта дата также почитается как Общенациональный день служения и памяти.