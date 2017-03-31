В ДНР за неделю обезвредили более 360 боеприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (472)

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили за неделю более 360 неразорвавшихся боеприпасов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели выявлено и обезврежено 363 единицы взрывоопасных предметов, проведено обследование более 27 гектаров сельскохозяйственных полей", — сказал Зарубин.

Кроме того, по его словам, в пятницу саперы обследовали территорию вокруг Донецкой фильтровальной станции для безопасного проведения работ по восстановлению линий электропередачи, поврежденных при обстреле.

Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные ДНР Донецк и Ясиноватую.