В Нью-Йорке хлопки из горящей канализации приняли за мощный взрыв

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пожары вспыхнули сразу в нескольких канализационных люках на площади Юнион-сквер на Манхэттене, они спровоцировали громкие хлопки, которые ньюйоркцы приняли за мощный взрыв, сообщает телеканал NBC New York.

На место прибыли несколько пожарных машин, местные власти предупредили о возможных задержках движения транспорта в районе происшествия. Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Here's the scene of manhole explosions near union square. Glass shattered on several storefronts, area blocked off. No injuries #nbc4ny pic.twitter.com/Ho7qTlHqbU — Rana Novini (@Rana4NY) 31 марта 2017 г.

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