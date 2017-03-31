В ДНР за неделю обстрелов погибли шесть человек

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Шесть человек погибли и 20 получили ранения за минувшую неделю на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 24 по 30 марта на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Украины получили 20 человек, из них шесть гражданских. За этот же период погибли шесть человек, из них три гражданских", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР погибли 95 человек, ранения получили 174 человека.