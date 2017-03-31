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Кто заказал и организовал убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Сюжет:
Убийство экс-депутата Вороненкова в Киеве (126)
20:0231.03.2017
01890
Полицейский автомобиль на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

По информации наших не связанных друг с другом источников на Украине, украинские правоохранительные органы вышли на след организаторов и заказчиков убийства экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Правоохранители готовят соответствующие следственные мероприятия, которые, однако, осложнены статусом возможных подозреваемых — депутата Верховной рады Семена Семенченко и мэра города Днепра (бывший Днепропетровск) Бориса Филатова.

Что известно официально

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Следы убийц Вороненкова ведут в прокуратуру и к националистам
За неделю, прошедшую после демонстративного убийства экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в Киеве, правоохранительные органы Украины так и не смогли назвать организаторов и заказчиков этого преступления.

Известно лишь, что 23 марта убийство бывшего российского депутата совершил Павел Паршов, который при этом был смертельно ранен охранником Вороненкова. Позже Паршов, доставленный полицией в больницу, скончался от полученных ранений.

Еще известно, что к убийству, предположительно, причастен Ярослав Левенец, который доставил к месту преступления своего бывшего сослуживца по добровольческому батальону "Донбасс" Павла Паршова на автомобиле Daewoo Lanos. Убедившись, что его подельник смертельно ранен, Ярослав Левенец скрылся с места преступления.

Режиссер без диплома, он же — бывший командир убийц Вороненкова

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Источник: СК возбудил дело об убийстве Вороненкова по двум статьям
По информации одного нашего источника, после убийства Левенец, предположительно, встретился с бывшим командиром добровольческого батальона "Донбасс", а ныне — депутатом Верховной рады Семеном Семенченко, после этого побывал в прокуратуре. Больше Левенца никто не видел. На следующий день МВД объявило его в розыск.

В 2016 году именно Семенченко, уже будучи депутатом, выступал с ходатайством в защиту Левенца, когда тот находился под судом за нарушение режима содержания под стражей. Левенец в середине 2014 года бежал из-под домашнего ареста, где находился после досрочного освобождения за финансовые махинации. Бежал Левенец в антитеррористическую зону, где вступил в батальон "Донбасс", командиром которого тогда как раз и был Семен Семенченко.

По информации нашего источника, именно Семенченко является организатором убийства Вороненкова, и ему в ближайшее время может быть предъявлено обвинение.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Генпрокурор Украины рассказал о ходе следствия по убийству Вороненкова
Однако Семенченко — депутат Верховной рады Украины, и он находится под защитой депутатской неприкосновенности. Чтобы даже провести допрос, следственным органам Украины необходимо получить на это официальное разрешение парламента страны. А это сложный процедурный вопрос, и у правоохранителей есть опасения, что Семенченко в процессе согласовательных процедур может исчезнуть.

Настоящее имя Семена Семенченко — Константин Гришин, он родился в Севастополе в 1974 году. По информации российской газеты "Московский комсомолец", Семен Семенченко с 2006 по 2008 год учился в Московском ВГИК им. Герасимова. Однако диплома не получил, поскольку не выполнил дипломную работу. Сам Семенченко в мае 2014 года в интервью The Guardian подтвердил, что получил образование кинорежиссера.

На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS/ Sergei Supinsky
Первые кадры с места убийства Дениса Вороненкова
Став командиром добровольческого батальона "Донбасс", Семенченко рассказал журналистам Forbes, что это его псевдоним, что в прошлом он был капитан-лейтенантом Военно-морских сил Украины, откуда до событий 2014 года уволился.

При формировании добровольческого батальона "Донбасс" весной 2014 года ему было присвоено звание майора Вооруженных сил Украины. Однако позже выяснилось, что ни Семен Семенченко, ни Константин Гришин никогда не числились в Вооруженных силах Украины, а присвоение ему звания осуществлялось по указанию кого-то из руководителей страны. Он был лишен воинского звания, однако в связи с тем, что в это время он уже был депутатом Верховной рады, никаких мер административного взыскания за подделку документов к нему применено не было.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Также известно, что непосредственное отношение к формированию батальона "Донбасс" имел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а финансировался батальон на средства украинского олигарха Игоря Коломойского. Коломойский в то время был губернатором Днепропетровской области.

Позже, в сентябре 2014 года, Семен Семенченко в составе первой пятерки партии "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового был избран депутатом Верховной рады Украины.
Семенченко (Гришин) был одним из руководителей железнодорожной блокады Донбасса, организованной радикалами в конце 2016 — начале 2017 года.

© РИА Новости. Александр Максименко
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Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко во время заседания Верховной Рады Украины. Архивное фото

Наш источник утверждает, что именно Семенченко был организатором убийства Вороненкова, а заказ ему поступил от кого-то из "старших товарищей". Но и сам Семенченко, вероятно, мог быть заинтересован в таком убийстве, поскольку оно приведет к дестабилизации ситуации в стране, дальнейшему ухудшению российско-украинских отношений и срыву минских соглашений.

"Старшие товарищи" лжемайора Семенченко

По информации второго нашего источника, который никак не связан с первым, убийство Вороненкова действительно организовал Семен Семенченко, однако заказчиками этого преступления выступили бывший глава националистической партии "Укроп" и близкий соратник и бизнес-партнер украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан и его ставленник, мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов.

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Flickr/ Juanedc.com
СБУ разыскивает возможного сообщника подозреваемого в убийстве Вороненкова
Источник сообщил, что Корбан и Филатов незадолго до убийства Вороненкова подыскивали в криминальных и националистических кругах Украины исполнителей теракта.

Геннадий Корбан одно время учился в российском Литературном институте имени Горького по специальности драматургия, однако, не закончив курса, вернулся в Днепропетровск, где закончил экстерном Днепропетровскую горную академию по специальности финансы и кредит. Занимался бизнесом, неоднократно обвинялся в рейдерском захвате предприятий Днепропетровской области в пользу олигарха Игоря Коломойского.

В 2014 году вместе с Игорем Коломойским он организовал "зачистку" Днепропетровска от "сепаратистов" и "ватников", участвовал в финансировании добровольческих батальонов, в том числе и батальона "Донбасс". По его личному признанию, вместе с Коломойским закупал оружие и обмундирование для бойцов добробатов на собственные средства.

"Всем, кто хотел уехать в Россию, мы купили билеты в один конец. А Днепропетровск через некоторое время превратился в город образцового патриотизма", — заявил в 2014 году Корбан.

Здание Следственного комитета РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Мнение: расследование СК РФ убийства Вороненкова – неординарный случай
После увольнения Игоря Коломойского с должности губернатора области (март 2015 года) Корбан также ушел из обладминистрации, где занимал должность руководителя аппарата. Коломойский тогда же выехал за границу (ныне находится в Швейцарии), а Корбан, по информации нашего третьего источника, "остался местоблюстителем Коломойского в Днепре".

В конце 2015 года Корбан был арестован СБУ по подозрению в создании преступного сообщества и хищению финансовых средств. В операции по его аресту участвовали несколько сотен сотрудников СБУ и Генпрокуратуры с применением тяжелой техники и боевых вертолетов. Это была показательная операция по зачистке Днепропетровска от людей Коломойского.

© РИА Новости. Игорь Маслов
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Бывший заместитель губернатора Днепропетровска Геннадий Корбан. Архивное фото

После сложных судебных процедур Корбан получил полтора года условного срока. В настоящее время находится в Израиле. Каким образом он выехал с Украины, имея непогашенную судимость, неизвестно.

Корбан сохранил украинское гражданство и через своих людей в администрации Днепра руководит городом, где у него и Коломойского остался значительный производственный и имущественный комплекс.

На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. 23 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Ветеран "Альфы" об убийстве Вороненкова: все шито белыми нитками
В ноябре 2015 года мэром Днепра стал бывший депутат Верховной рады и один из соучредителей партии "Укроп" Борис Филатов, близкий друг и партнер Коломойского и Корбана.

Наш третий источник в Днепропетровской области утверждает, что именно через мэра Днепра, Бориса Филатова, Корбан осуществляет не только управление городом и имущественным и производственным комплексом, но и политические акции, направленные на срыв минских соглашений, дальнейшую дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

Цели теракта

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Поклонская об убийстве Вороненкова: на Украине людям находиться небезопасно
И Корбан, и Коломойский, и их человек Семенченко (Гришин) считают своим главным врагом Петра Порошенко, а также выступают против России. Кобан и Коломойский полагают, что, устранив с политической арены Порошенко, смогут вернуться на Украину. При этом и у Коломойского, и у Корбана есть свои претензии к олигарху Порошенко.

По версии наших источников, убийство Вороненкова — это еще один шаг к реализации планов по устранению Порошенко из политики. Отчасти с теми же целями была организована ими же и железнодорожная блокада Донбасса. И тогда Порошенко дрогнул, на словах осудив "блокадников", а на деле поддержав, когда объявил полную транспортную блокаду непризнанных республик на государственном уровне.

Таким образом, для мирового сообщества, полагают организаторы и заказчики этого преступления, станет очевиден факт неспособности президента управлять страной и его неумение обеспечить на Украине безопасность гражданам и безопасность свидетелям важных для страны политических процессов.

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