Стерджен считает, что у Мэй нет "рациональной причины" запретить референдум

ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Мария Табак. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нет никакой "рациональной причины" препятствовать воле шотландского парламента и отказывать в проведении нового референдума о независимости региона.

В пятницу она, как и планировалось, отправила Мэй письмо с официальным запросом о проведении референдума.

В июне прошлого года Шотландия, в отличие от всей Великобритании, высказалась против выхода из ЕС. Недавно первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Стерджен объявила, что поскольку она не видит со стороны британского правительства стремления прислушаться к интересам шотландцев, она будет добиваться проведения нового референдума о независимости региона. В 2014 году шотландцы проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства, но, как уверяет Стерджен, Brexit является серьезным изменением ситуации, а потому жители Шотландии имеют право на повторное решение своей судьбы. Стерджен пообещала провести референдум в период между осенью 2018 года и весной 2019-го, то есть перед самым выходом Великобритании из ЕС. 28 марта парламент Шотландии поддержал идею референдума, дав тем самым Стерджен добро на направление официального запроса в Лондон.

"В этих сильно изменившихся обстоятельствах народ Шотландии должен иметь право на выбор своего собственного будущего – иными словами, воспользоваться своим правом на самоопределение. Не обеспечив широкомасштабного согласия всей страны перед тем, как задействовать 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе страны из ЕС), хотя вы это обещали, вы проигнорировали призывы властей регионов, все попытки достичь компромисса вы отвергли, и, во многих случаях, без предварительных консультаций", — говорится в письме.

"Поэтому рациональных причин у вас для того, чтобы стоять на пути выполнения воли шотландского парламента, нет, и я надеюсь, вы так не поступите", — отмечает Стерджен.

Она призвала премьера начать процесс передачи властям Шотландии дополнительных полномочий, необходимых для проведения референдума, и подчеркнула, что времени на подготовку не так много, потому что референдум должен пройти в период с осени 2018 по весну 2019 года.

Сомнений в том, что Тереза Мэй, 29 марта официально запустившая процесс выхода Британии из ЕС, ответит на письмо отказом, практически нет. Британский премьер не раз говорила, что проведение референдума до завершения процесса выхода Великобритании из ЕС неуместно, поскольку, по ее мнению, шотландцы не будут располагать всей необходимой информацией для принятия столь важного решения. Более того, Мэй, выступая в среду в парламенте, заявила, что благодаря Brexit полномочия властей Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса существенно расширятся.