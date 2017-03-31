Генсек ООН призвал мировое сообщество оказать поддержку жителям Ирака

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Ирак призвал международное сообщество к большей солидарности с жителями этой страны и оказанию им поддержки, отметив нехватку ресурсов у ООН.

Гутерреш днем ранее прибыл в Ирак для ознакомления с гуманитарной ситуацией в стране. Свою поездку в один из лагерей на севере Ирака он назвал "визитом солидарности с населением Мосула", где проходит операция по освобождению западной части города от боевиков.

"Эти люди весьма сильно пострадали и продолжают страдать. Необходима большая поддержка со стороны международного сообщества. Региональное правительство (Иракского Курдистана), неправительственные организации, ООН предпринимают огромные усилия, но у нас нет ресурсов, необходимых для оказания поддержки этим людям", — говорится в заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН по итогам его визита в лагерь Хасан Шан на севере Ирака.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. Правительственные силы Ирака 24 февраля отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.