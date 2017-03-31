Сенатор: Киев может пойти на компромисс по участию Самойловой в Евровидении

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Украина может пойти на компромисс в вопросе возможности участия в "Евровидении-2017" российской певицы Юлии Самойловой, чтобы не терять право на проведение конкурса: в частности, Киев мог бы распространить на россиянку заявленные санкции по окончании музыкального шоу, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

Руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) направило премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором указало на возможность отказа ряда стран от участия в "Евровидении" в случае, если Самойловой не разрешат выступить в Киеве.

"Возможно, Украина пойдет на компромисс, и выберет вариант, по которому в отношении Самойловой введут санкции сразу по окончанию конкурса, не запрещая ей выступить", — считает Джабаров.

Он подчеркнул, что столь резкая реакция ЕВС радует, как и тот факт, что ряд стран заявили о готовности бойкотировать конкурс, если российской исполнительнице не дадут принять в нем участия.

"Это было бы огромным ударом для имиджа Украины, к тому же Европа не захочет терять такого зрителя, как Россия, для нее это было бы огромной потерей", — заключил сенатор.

Европейский вещательный союз ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".