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В мире

Сенатор: Киев может пойти на компромисс по участию Самойловой в Евровидении

Сюжет:
Запрет на въезд Самойловой на Украину (42)
16:2631.03.2017
(обновлено: 17:00 31.03.2017)
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Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Украина может пойти на компромисс в вопросе возможности участия в "Евровидении-2017" российской певицы Юлии Самойловой, чтобы не терять право на проведение конкурса: в частности, Киев мог бы распространить на россиянку заявленные санкции по окончании музыкального шоу, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Несколько стран готовы отказаться от Евровидения из-за недопуска России

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

Руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) направило премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором указало на возможность отказа ряда стран от участия в "Евровидении" в случае, если Самойловой не разрешат выступить в Киеве.

"Возможно, Украина пойдет на компромисс, и выберет вариант, по которому в отношении Самойловой введут санкции сразу по окончанию конкурса, не запрещая ей выступить", — считает Джабаров.

Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
Абсурдные условия: Киев объяснил, кого России надо прислать на Евровидение
Он подчеркнул, что столь резкая реакция ЕВС радует, как и тот факт, что ряд стран заявили о готовности бойкотировать конкурс, если российской исполнительнице не дадут принять в нем участия.

"Это было бы огромным ударом для имиджа Украины, к тому же Европа не захочет терять такого зрителя, как Россия, для нее это было бы огромной потерей", — заключил сенатор.

Европейский вещательный союз ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Любую возможную уступку Киев будет отыгрывать грязью.
Ну пустят... а следом рядом с Юлей возникнет безбашенная нациковская мерзота с их выходками. И что дальше? Танки с собой везти?
16:31
31.03.2017
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