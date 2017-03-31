Эксперт: визиты Ле Пен в разные страны не помогут ей в победе на выборах

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Иллюзий относительно победы на президентских выборах во Франции лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен питать не стоит, считает доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Топорнин.

"Не нужно питать иллюзий о победе Марин Ле Пен во Франции, пусть она приезжает в Россию, в США, куда угодно пусть она приезжает, но больше своих 25-30% она не получит", — заявил он.

Эксперт также отметил, что "прошедшие в прошлом выборы уже много раз это показывали, в течение последних 15 лет партия "Национальный фронт" собирает голоса, но этого не достаточно не то чтобы получить пост президента, этого недостаточно даже для того, чтобы получить маломальски сильную фракцию в Национальном собрании Франции".

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.