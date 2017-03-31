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В мире

Британский политик не исключил "парада суверенитетов" после Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (57)
16:0631.03.2017
(обновлено: 16:07 31.03.2017)
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Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Выход Великобритании из состава Европейского союза может спровоцировать "парад суверенитетов" и привести к тому, что ЕС в будущем покинут и другие страны, считает член Партии независимости Великобритании (UKIP) Элизабет Джонс.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

"Конечно, есть возможность выхода других стран из состава Европейского союза, теперь эти вопросы вошли в политическую орбиту в ряде стран, в числе которых Голландия, Франция и Швеция", — сказала она в ходе видеомоста Москва – Лондон (Великобритания) "Brexit официально запущен. Что дальше?" на площадке МИА "Россия сегодня".

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
© AFP 2017/ Isabel Infantes
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По ее словам, "движение в сторону политики выхода из ЕС лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен мы все хорошо знаем, она – друг России, она предложит французам референдум в случае победы на предстоящих президентских выборах".

Джонс считает, что "все эти страны должны иметь право обсуждать эти вопросы, по крайней мере, любая страна должна иметь право на референдум, если это то, что хочет население".

Председатель Европейского Совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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"Как я уже говорила, в начале 1970-х Великобритании присоединилась к европейскому сообществу, потому что говорили о клубе свободной торговли, мы тогда, конечно, не ожидали, что евроинтеграция будет расти настолько быстрыми темпами. Теперь даже предлагают армию ЕС, чтобы законодатели Евросоюза доминировали над законами Великобритании, чтобы не было границ, не было национального выражения. Конечно, этот союз эволюционировал во что-то, что уже не так привлекательно для большинства стран", — резюмировала она.

ЕС сплотится

В свою очередь доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Топорнин выразил совершенно противоположное мнение, которое заключается в том, что оставшиеся 27 стран ЕС после ухода Великобритании еще больше сплотятся.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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"Ожидать того, что будет парад суверенитетов абсолютно необоснованно сегодня. Наоборот, как заявили лидеры стран ЕС на прошедшем юбилейном саммите, после выхода Великобритании произойдет дальнейшее сплочение оставшихся стран-членов. 27 стран будут более едины в принятии своих решений, не будет в составе ЕС так называемого пятого колеса в телеге, которым была Великобритания", — заявил российский эксперт.

Аналитик подчеркнул, что "при соответствующих процедурах, Евросоюз и дальше будет развиваться вперед, не произойдет его развала, как, возможно, кто-то того хочет на Британских островах".

Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Он отметил, что в случае, "если мы рассматриваем Европарламент, то там 750 депутатов и из них лишь 73 входят в право-радикальную партию евроскептиков, поэтому не нужно преувеличивать эти тенденции, которые всегда присутствовали в европейском обществе".

"Еще я бы хотел отметить, что Великобритания не являлась страной-основателем ЕС. Она наоборот создала конкурирующую организацию – Европейскую ассоциацию свободной торговли, и на самом деле она конкурировала с ЕС, и только проиграв в конкуренции в 1973 году они приняли решение, чтобы не отстать от европейского локомотива, двигающегося вперед, что еще раз говорит о том, что Великобритании без ЕС будет крайне тяжело жить", — сказал Топорнин.

Великобритания в день запуска Brexit
Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Противница выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Человек в костюме Белого Кролика у здания Парламента в Лондоне во время акции протеста против выхода Великобритании из Европейского Союза
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Люди в костюмах персонажей Алисы в стране Чудес Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Люди в костюмах персонажей Алисы в стране Чудес Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Флаг Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.
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