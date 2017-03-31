Британский политик не исключил "парада суверенитетов" после Brexit

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Выход Великобритании из состава Европейского союза может спровоцировать "парад суверенитетов" и привести к тому, что ЕС в будущем покинут и другие страны, считает член Партии независимости Великобритании (UKIP) Элизабет Джонс.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

"Конечно, есть возможность выхода других стран из состава Европейского союза, теперь эти вопросы вошли в политическую орбиту в ряде стран, в числе которых Голландия, Франция и Швеция", — сказала она в ходе видеомоста Москва – Лондон (Великобритания) "Brexit официально запущен. Что дальше?" на площадке МИА "Россия сегодня".

По ее словам, "движение в сторону политики выхода из ЕС лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен мы все хорошо знаем, она – друг России, она предложит французам референдум в случае победы на предстоящих президентских выборах".

Джонс считает, что "все эти страны должны иметь право обсуждать эти вопросы, по крайней мере, любая страна должна иметь право на референдум, если это то, что хочет население".

"Как я уже говорила, в начале 1970-х Великобритании присоединилась к европейскому сообществу, потому что говорили о клубе свободной торговли, мы тогда, конечно, не ожидали, что евроинтеграция будет расти настолько быстрыми темпами. Теперь даже предлагают армию ЕС, чтобы законодатели Евросоюза доминировали над законами Великобритании, чтобы не было границ, не было национального выражения. Конечно, этот союз эволюционировал во что-то, что уже не так привлекательно для большинства стран", — резюмировала она.

ЕС сплотится

В свою очередь доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Топорнин выразил совершенно противоположное мнение, которое заключается в том, что оставшиеся 27 стран ЕС после ухода Великобритании еще больше сплотятся.

"Ожидать того, что будет парад суверенитетов абсолютно необоснованно сегодня. Наоборот, как заявили лидеры стран ЕС на прошедшем юбилейном саммите, после выхода Великобритании произойдет дальнейшее сплочение оставшихся стран-членов. 27 стран будут более едины в принятии своих решений, не будет в составе ЕС так называемого пятого колеса в телеге, которым была Великобритания", — заявил российский эксперт.

Аналитик подчеркнул, что "при соответствующих процедурах, Евросоюз и дальше будет развиваться вперед, не произойдет его развала, как, возможно, кто-то того хочет на Британских островах".

Он отметил, что в случае, "если мы рассматриваем Европарламент, то там 750 депутатов и из них лишь 73 входят в право-радикальную партию евроскептиков, поэтому не нужно преувеличивать эти тенденции, которые всегда присутствовали в европейском обществе".

"Еще я бы хотел отметить, что Великобритания не являлась страной-основателем ЕС. Она наоборот создала конкурирующую организацию – Европейскую ассоциацию свободной торговли, и на самом деле она конкурировала с ЕС, и только проиграв в конкуренции в 1973 году они приняли решение, чтобы не отстать от европейского локомотива, двигающегося вперед, что еще раз говорит о том, что Великобритании без ЕС будет крайне тяжело жить", — сказал Топорнин.