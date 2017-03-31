Советник Авакова призвал Киев "сломить гордыню" в отношениях с Москвой

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива полагает, что Россия и Украина "в любом случае найдут компромисс" и наладят друг с другом диалог. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

С точки зрения советника Авакова, уже сегодня обе страны "должны находить возможность разговаривать друг с другом".

"Мы должны научиться сломить в себе гордыню для того, чтобы эта война не перекатилась на плечи наших детей", — сказал Кива. По его словам, именно от способности Киева к "общению" и обмену информацией зависит будущее страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте.

Отношения России и Украины резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва называет подобные обвинения неприемлемыми и бездоказательными.