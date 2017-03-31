Пентагон: США ищут ответ на угрозы КНДР совместно с мировым сообществом

ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Денис Ворошилов. США вместе с международным сообществом вырабатывают ответ на исходящую от КНДР угрозу, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
По его словам, не изменилась позиция США по Ирану и Сирии. Относительно урегулирования в Сирии глава Пентагона заявил, что Вашингтон не видит политического будущего для сирийского президента Башара Асада и считает, что он должен уйти в отставку.
"Что касается Ирана. Изначально мы считали Иран государством, поддерживающим терроризм. Иран продолжает делать это и сегодня", — добавил Мэттис.
Отношения США и Ирана с приходом администрации президента США Дональда Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же добр по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.