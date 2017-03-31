Юнкер пригрозил Трампу подорвать целостность США за поддержку Brexit

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил потребовать независимости для американских штатов Огайо и Техас, если президент США Дональд Трамп не перестанет призывать европейцев последовать примеру Великобритании и выйти из состава Евросоюза, пишет Politico.

Еврочиновник заявил об этом на конгрессе Европейской народной партии в Мальте после того, как Великобритания официально уведомила ЕС о начале Brexit.

Как заявил Юнкер, Brexit не означает конец Европейского cоюза, даже если некоторые политики, в том числе Трамп, желали бы подобного исхода, сообщает издание.

Раннее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп был "лидером" среди тех, кто призывал к выходу Великобритании из Евросоюза.