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В мире

Глава Нацбанка Украины задекларировала более $2 миллионов за 2016 год

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2017 (518)
15:4531.03.2017
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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Котенко
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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала декларацию за 2016 год, ее доход составил более 2 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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НАБУ завело первые дела по электронным декларациям украинских чиновников
"Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на выполнение требований законодательства подала электронную декларацию за 2016 год. Глава Национального банка Украины в 2016 году получила совокупный доход в размере 57 миллионов гривен (около 2,1 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, сумма заработной платы Гонтаревой без налогов и военного сбора составила 1,9 миллиона гривен (73 тысячи долларов). Налог и военный сбор составил 389,4 тысячи гривен (около 14,4 тысячи долларов).

Также Гонтарева в 2016 году получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings Limited — 52,5 миллиона гривен (около 1,94 миллионов долларов), также 2,36 миллиона гривен в виде процентов по депозиту в одном из государственных банков Киева. Указывается, что налог и военный сбор на доход по депозитам глава Нацбанка уплатила в размере 435,8 тысячи гривен (около 16 тысяч долларов). Глава Нацбанка также внесла сведения по оплате за обучение сына в размере 1,2 миллиона гривен (около 44,6 тысяч долларов), добавили в пресс-службе регулятора.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Согласно сообщению, в 2016 году члены семьи Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 316 квадратных метров, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 квадратных метра.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. В данный момент продолжается второй этап электронного декларирования, в рамках которого декларации подают остальные чиновники. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.

© Ruptly
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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дiд Панас
Оказывается вот за что скакали!
За миллионы долларов в кармане уничтоживших Украину воров.
17:11
31.03.2017
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