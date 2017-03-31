Глава Нацбанка Украины задекларировала более $2 миллионов за 2016 год

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала декларацию за 2016 год, ее доход составил более 2 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
По данным регулятора, сумма заработной платы Гонтаревой без налогов и военного сбора составила 1,9 миллиона гривен (73 тысячи долларов). Налог и военный сбор составил 389,4 тысячи гривен (около 14,4 тысячи долларов).
Также Гонтарева в 2016 году получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings Limited — 52,5 миллиона гривен (около 1,94 миллионов долларов), также 2,36 миллиона гривен в виде процентов по депозиту в одном из государственных банков Киева. Указывается, что налог и военный сбор на доход по депозитам глава Нацбанка уплатила в размере 435,8 тысячи гривен (около 16 тысяч долларов). Глава Нацбанка также внесла сведения по оплате за обучение сына в размере 1,2 миллиона гривен (около 44,6 тысяч долларов), добавили в пресс-службе регулятора.
На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. В данный момент продолжается второй этап электронного декларирования, в рамках которого декларации подают остальные чиновники. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.