Глава Нацбанка Украины задекларировала более $2 миллионов за 2016 год

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала декларацию за 2016 год, ее доход составил более 2 миллионов долларов, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

"Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на выполнение требований законодательства подала электронную декларацию за 2016 год. Глава Национального банка Украины в 2016 году получила совокупный доход в размере 57 миллионов гривен (около 2,1 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, сумма заработной платы Гонтаревой без налогов и военного сбора составила 1,9 миллиона гривен (73 тысячи долларов). Налог и военный сбор составил 389,4 тысячи гривен (около 14,4 тысячи долларов).

Также Гонтарева в 2016 году получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings Limited — 52,5 миллиона гривен (около 1,94 миллионов долларов), также 2,36 миллиона гривен в виде процентов по депозиту в одном из государственных банков Киева. Указывается, что налог и военный сбор на доход по депозитам глава Нацбанка уплатила в размере 435,8 тысячи гривен (около 16 тысяч долларов). Глава Нацбанка также внесла сведения по оплате за обучение сына в размере 1,2 миллиона гривен (около 44,6 тысяч долларов), добавили в пресс-службе регулятора.

Согласно сообщению, в 2016 году члены семьи Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 316 квадратных метров, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 квадратных метра.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. В данный момент продолжается второй этап электронного декларирования, в рамках которого декларации подают остальные чиновники. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.