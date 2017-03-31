Генпрокуратура Украины хочет подать иск к российской авиакомпании

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины планирует подать иск к российской авиакомпании, работающей в Крыму, будет требовать взыскания около 5 миллионов гривен (около 185 тысяч долларов) за "использование украинского воздушного пространства", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Он добавил, что "идет работа по отслеживанию морских плавсредств, которые заходят в крымские порты". Он добавил, что украинская сторона "сейчас разрабатывает алгоритм привлечения к ответственности и за эти действия".