Генпрокуратура Украины хочет подать иск к российской авиакомпании

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины планирует подать иск к российской авиакомпании, работающей в Крыму, будет требовать взыскания около 5 миллионов гривен (около 185 тысяч долларов) за "использование украинского воздушного пространства", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы сейчас планируем выставить счета российской авиакомпании, которая не платит соответствующих платежей, пользуясь нашим пространством, приземляясь на территории Крыма, иск около 5 миллионов гривен",- сказал Луценко на брифинге в пятницу, не уточнив ни названия компании, ни суда, в который будет подан иск.

Он добавил, что "идет работа по отслеживанию морских плавсредств, которые заходят в крымские порты". Он добавил, что украинская сторона "сейчас разрабатывает алгоритм привлечения к ответственности и за эти действия".