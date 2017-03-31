Песков оценил состояние отношений России и США

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отношения России и США в настоящий момент, вероятно, хуже, чем они были во времена "холодной войны", сказал телеканалу ABC пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос ведущего о том, "находимся ли мы в состоянии новой "холодной войны", Песков ответил: "Новая "холодная война"? Может даже хуже".

Песков призвал вспомнить решения, принятые администрацией бывшего президента США Барака Обамы в последние дни перед его уходом с поста, в частности — экстрадицию российских дипломатов и "захват российской дипломатической собственности в Нью-Йорке и Вашингтоне".

"Такого не было в дипломатических отношениях в мире в течение многих и многих десятилетий", — отметил он, добавив, что это не только "недружелюбно", но и "незаконно с точки зрения международного права".

Эти действия, по словам Пескова, нанесли существенный ущерб двусторонним американо-российским отношениям.