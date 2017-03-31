Сериал по-французски: СМИ пишут о кредите для Ле Пен в российском банке

ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская партия "Национальный фронт", возглавляемая кандидатом в президенты страны Марин Ле Пен, летом 2016 года обратилась в российский банк за кредитом в 3 миллиона евро, говорится в публикации портала Mediapart; сама партия называет публикацию "некорректным поступком и глупостью".

В распоряжении издания оказались два документа из числа внутренних бумаг Нацфронта. Первый из них — протокол с собрания руководства партии, на котором обсуждался проект по осуществлению займа в три миллиона евро у российского банка "Стратегия" (Strategy Bank). Ставка по кредиту составляла 6% годовых, документ датирован 15 июня 2016 года. Решением собрания казначей партии Валлеран де Сен-Жюст был уполномочен подписывать документ о кредите и все необходимые в связи с этим документы, а также выполнять иные административные задачи в рамках получения кредита.

Второй документ — соглашение о передаче Марин Ле Пен такой же суммы денег на "расходы в рамках президентской кампании".

Украсть и оболгать

Реакция "Национального фронта" на публикацию Mediapart не заставила себя долго ждать. В коммюнике де Сен-Жюста статья названа "некорректным поступком и глупостью".

"В очередной раз нарушив конфиденциальность, Mediapart опубликовал статью о том, что "Национальный фронт" подписал третье соглашение о кредите с российским банком. Это некорректно и глупо: украденные документы никак не подтверждают, что был третий кредит. Впрочем, не было ни второго, ни третьего кредитов", — пишет Сен-Жюст.

По его словам, "методы разбойников от французской прессы" заключаются в том, чтобы украсть документы, а потом интерпретировать их таким образом, что "выводы будут лживыми".

"В любом случае, иски на нарушение тайны следствия уже поданы. Методы Mediapart известны, но они вновь показывают, что некоторые полицейские и некоторые судьи поставляют этим недобросовестным людям документы, полученные при обысках", — отмечает казначей.

Судьбы российских банков

В июне 2015 года Ле Пен заявила, что ее партия взяла кредит в одном из российских банков, при этом она отвергла обвинение со стороны депутата Европарламента в том, что "Нацфронт" якобы получает финансирование от правительства России.

В феврале 2016 года во французских СМИ появилась информация о том, что "Национальный фронт" запросил у российских банков заем в размере 27 миллионов евро на финансирование предвыборной кампании партии на президентских и парламентских выборах. Позднее оказалось, что кредит партии предоставил Первый чешско-российский банк. В марте того же года ПЧРБ ввел ограничения на выдачу вкладов, позднее лишился лицензии и был признан банкротом.

Что касается банка "Стратегия", то его постигла судьба ПЧРБ — 21 июля 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у этой московской кредитной организации.

Ле Пен и связи с Россией

В конце марта заместитель председателя французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо заверил, что организаторы предвыборной кампании Марин Ле Пен не будут обращаться к российским банкам с просьбами о финансировании. Он добавил, что у партии "есть некоторые варианты за рубежом, но это будет не Россия".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял — в контексте обвинений в связи с выборами в США, — что Россия тщательно избегает действий, которые можно трактовать как вмешательство в избирательный процесс в других странах.

Ранее газета Figaro сообщала, что Нацфронт продолжает искать деньги на финансирование избирательной кампании. Представители партии считают, что им удастся найти средства в Европе, а также и в остальном мире, в частности, в Азии.

За месяц до выборов нового лидера страны, 24 марта, Ле Пен посетила Москву, где встретилась с Владимиром Путиным и российскими парламентариями. Лидер партии заявила, что Россия и Франция должны поддерживать и развивать отношения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе встречи политиков вопросы финансирования предвыборной кампании Ле Пен не поднимались "никоим образом". Сама политик также заявила, что на встрече с российским лидером не обсуждала финансовую поддержку ее партии.

Перспективы Ле Пен



Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно опросу компании Opinion Way, опубликованному чуть более чем за три недели до выборов, в первом туре Марин Ле Пен идет вровень со своим основным конкурентом, бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном.

Оба кандидата могут получить по 24% голосов. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон заручится продержкой 19% избирателей.

По данным исследования, во втором туре Ле Пен проигрывает как Макрону (37% против 63%), так и Фийону (42% против 58%).