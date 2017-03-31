Источник: СК возбудил дело об убийстве Вороненкова по двум статьям

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. СК возбудил дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве сразу по двум статьям Уголовного кодекса, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию.

"Там (в уголовном деле по факту убийства Вороненкова. — Прим. ред.) две статьи: часть первая статьи 105 ("Убийство") и часть первая статьи 222 ("Незаконный оборот огнестрельного оружия") УК", — уточнил собеседник агентства.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который позднее умер в больнице.

Вороненков уехал на Украину в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам экс-депутат объяснял это политическими причинами, однако в СК уверены, что мужчина просто сбежал от следствия: в России бывшего депутата обвиняли в рейдерском захвате здания.

По версии следователей, Вороненков участвовал в афере со зданием на улице Международной в Москве: мошенники с помощью поддельных документов сменили учредителя фирмы "Тома", которая владела помещением. После этого здание было продано в шесть раз дешевле рыночной цены — за 20 миллионов рублей вместо 127 миллионов.

СК считает, что именно Вороненков финансировал мошенников и руководил преступной схемой.