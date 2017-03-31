Источник: СК возбудил дело об убийстве Вороненкова по двум статьям

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. СК возбудил дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве сразу по двум статьям Уголовного кодекса, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию.
Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который позднее умер в больнице.
Вороненков уехал на Украину в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам экс-депутат объяснял это политическими причинами, однако в СК уверены, что мужчина просто сбежал от следствия: в России бывшего депутата обвиняли в рейдерском захвате здания.
СК считает, что именно Вороненков финансировал мошенников и руководил преступной схемой.