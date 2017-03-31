Тиллерсон рассказал о роли НАТО в противостоянии "российской агрессии"

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, впервые принявший участие в заседании глав МИД стран-членов НАТО, заявил об основополагающей роли альянса в противостоянии российской активности и агрессии.
"Обязательства союзников в рамках операции "Атлантическая решимость" и усиленное передовое присутствие направили ясный сигнал", — считает министр.
При этом, по словам Тиллерсогна, "долгосрочная стабильность от Балтии до Черного моря зависит от всех союзников".
Ранее президент Владимир Путин, говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, назвал их "разговорами в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской и напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.