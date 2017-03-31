В Болгарии разгорелся скандал из-за памятника Александру II

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В болгарском городе Свиштов в Великотырновской области разгорается скандал из-за решения местных властей установить памятник российскому императору Александру II в честь 140-летия освобождения города от османского ига.

Как сообщает Nova TV , скульптуру высотой в 8,5 метра городу подарил "Балканский центр развития и восстановления".

Сторонники решения об установке памятника отмечают, что Россия освободила город и страну от османского ига. В свою очередь, противники считают действия Москвы во время русско-турецкой войны захватническими.

​Некоторые жители города говорят, что установка памятника императору Александру II — не самая лучшая идея, так как символ другой страны не может быть проявлением признательности людям, которые участвовали в войне.