Хуг: установить нарушителя перемирия на востоке Украины часто невозможно

БЕРЛИН, 31 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Установить, с чьей стороны конкретно нарушается режим прекращения огня на востоке Украины, часто не представляется возможным, заявил в прямом эфире телеканала ZDF в пятницу замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Часто это невозможно установить точно", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, можно ли назвать, какая именно сторона провоцирует новую эскалацию.

"Фактом является только то, и мы заявляем об этом каждый день, в том числе и в письменных отчетах, что обе стороны сохраняют тяжелое вооружение в зоне безопасности, там, где это вооружение не должно находиться, согласно минским соглашениям, и что обе стороны используют это оружие. Дополнительно осложняет ситуацию то, что стороны стоят очень близко друг от друга, что добавляет масла в огонь. Разведение сторон и отведение тяжелого вооружения, использование которого наносит ущерб немногочисленному гражданскому населению, может привести к стабилизации ситуации по линии соприкосновения", — сказал Хуг.