Власти Нидерландов объявили о поиске лиц, пытающихся избежать налогов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Нидерландские прокуроры после получения наводки о скрытых счетах в одном из швейцарских банков объявили в пятницу о начале международного поиска лиц, которые пытаются скрыть активы и избежать налогов, передает агентство Рейтер.

Бюро финансовых преступлений страны сообщило о проведении в четверг скоординированных рейдов в Нидерландах, Великобритании, ФРГ, Франции и Австралии.

Представитель бюро Вицке Виссерс (Wietske Vissers) сообщила об изъятии картин, золотых слитков и других активов общей стоимостью в несколько миллионов евро у владельцев некоторых и 3,8 тысячи связанных с Нидерландами счетов в швейцарском банке, который она не стала называть.

Правительство Нидерландов передало информацию другим странам о 55 тысячах счетах в банке.