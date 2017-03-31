СМИ рассказали об отношениях Тиллерсона с кадровыми дипломатами

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ограничивает контакты с кадровыми дипломатами, предпочитая общение с близкими советниками, и старается избегать публичности в своей работе, пишет издание Washington Post.

По данным газеты, в число узкого круга лиц, с которыми Тиллерсон чаще всего взаимодействует, — советники, которые недавно пришли в ведомство. Многие карьерные дипломаты заявили, что до сих пор не виделись с госсекретарем, а некоторые получили инструкцию не разговаривать с Тиллерсном и даже избегать зрительного контакта. Тиллерсон также не встречался с сотрудниками американских посольств во время зарубежных поездок, что являлось обычной практикой для его предшественников.

По словам неназванного советника Тиллерсона, госсекретарь хочет исполнять свои обязанности без лишнего шума. В период работы в компании ExxonMobil Тиллерсон обсуждал сделки с партнерами за закрытыми дверями в присутствии лишь пары советников. Госсекретарь считает, что такой поход будет ему полезен и на новой должности.

Как отмечает издание, Тиллерсон пользуется отдельным лифтом в здании ведомства. Он заявил о намерении сократить число загранкомандировок, а в поездках использует небольшой самолет. Запись переговоров с иностранными партнерами ведет помощник, а не специальный сотрудник ведомства.

Подобная тактика приводит в замешательство иностранных партнеров и провоцирует слухи среди сотрудников госдепартамента, пишет газета. Иностранные дипломаты обеспокоены тем, что почти все заместители Тиллерсона являются исполняющими обязанности и еще не получили подтверждения о назначении.