Число жертв взрыва в пакистанском Парачинаре выросло до 15 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, порядка 100 человек пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 40 раненных.

Инцидент произошел утром в пятницу. По поступающим данным, взрыв произошел на местном рынке в одном из районов крупнейшего города региона федерально управляемых племенных территорий. Хотя пока точная причина взрыва не известна, местные политики предполагают, что речь идет о теракте, целью которого, возможно, были не посетители рынка, а верующие, пришедшие в пятницу в расположенную рядом мечеть.