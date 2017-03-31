Лавров: многие аспекты урегулирования в Нагорном Карабахе уже согласовали

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (275)

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе является крайне деликатным, поэтому детали переговоров не разглашаются, однако ряд аспектов уже согласован, осталось прийти к консенсусу по нескольким самым сложным вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Следует иметь в виду, что тема НКУ — очень деликатный сюжет, поэтому детали переговоров носят конфиденциальный характер. Вместе с тем могу сказать, что многие аспекты уже согласованы. Осталось несколько вопросов. Но они самые сложные. К консенсусу пока прийти не удалось. Тем не менее, работа продолжается", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью агентству "Азери-Пресс"

Он напомнил, что эта тема очень активно обсуждается на самом высоком уровне в ходе встреч руководства России, Армении и Азербайджана.

"Проблематика НКУ неизменно занимает важное место на встречах Владимира Путина с руководителями Азербайджана и Армении… Разумеется, не остаются в стороне руководители внешнеполитических ведомств", — сказал Лавров, добавив, что "содержательный разговор на эту тему" состоялся в феврале с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, а в начале марта – с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

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