Лавров: решение карабахского конфликта входит в число приоритетов России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение нагорно-карабахского конфликта входит в число безусловных внешнеполитических приоритетов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для нас небезразлично, что происходит в соседнем с нами регионе. Заинтересованы в том, чтобы там восстановился мир и спокойствие, открылись границы, вернулись беженцы, возобновились торгово-экономические связи. Именно поэтому решение нагорно-карабахского конфликта – в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью агентству "Азери-Пресс".

Он также отметил, что "карабахская тема постоянно находится в центре внимания международных посредников, предпринимающих как коллективные, так и самостоятельные усилия, направленные на решение данной проблемы".