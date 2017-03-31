Солист System of a Down стал официальным наблюдателем за выборами в Армении

ЕРЕВАН, 31 мар – РИА Новости. Солист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем за парламентскими выборами в Армении, пройдя в Ереване специальный курс, сообщила на своей странице в Facebook канадская актриса Арсине Ханджян.

"Сегодня мы, члены инициативы "Справедливость в Армении", приняли участие в курсах "Гражданин наблюдатель" и уже являемся официальными наблюдателями", — написала Ханджян.

Она опубликовала фотографию с Танкяном, а также со своим мужем, канадским режиссером и сценаристом Атомом Эгояном, который также получил разрешение на осуществление наблюдательной миссии.

Ранее Танкян выступил с призывом присоединиться к нему, а также к армянским активистам для помощи в наблюдении за парламентскими выборами.

Фронтмен рок-группы System of a Down также призвал на YouTube подписать петицию "Справедливость в Армении", к которой присоединились армянские деятели культуры из ряда стран. В петиции говорится о необходимости реформ в республике и борьбы с коррупцией.

Президент Армении Серж Саргсян в декабре 2016 года подписал указ о назначении выборов в парламент на 2 апреля. Это будут первые выборы после конституционной реформы, предусматривающей переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. За места в Национальном собрании поборются девять политических сил — четыре партии и пять блоков.