В Авдеевке начнут восстанавливать ЛЭП

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке в пятницу в 10.00 (совпадает с мск), заявка на проведение работ согласована, сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

В среду Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

"Авдеевка: по состоянию на 08.30 (совпадает с мск) заявка на проведение осмотра и ремонтных работ на линии согласована. Начало проведения работ 10.00", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>