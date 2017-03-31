Пентагон объяснил набор "русских" статистов для учений в Германии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пентагон объяснил поиск русскоговорящих статистов для учений в Германии. В ведомстве подчеркнули, что это не является "подготовкой к чему-либо".
Параллельно с русскоязычными кандидатами ведется набор желающих со знанием польского или чешского языков.
В пояснении на сайте агентства говорится, что статисты нужны "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США". Они будут изображать "гражданское население в регионах, охваченных кризисом", что позволит создать наиболее реалистичный сценарий маневров.
Учения начнутся 26 апреля на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга и будут проходить две недели.
"Решать весь спектр проблем"
Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил РИА Новости, что набор статистов не означает подготовку военных в конкретным действиям.
По словам Брэдли, главной целью предстоящих учений является проверка армии к готовности "решать весь спектр проблем, с которыми она может столкнуться в мире".
Представитель армии США напомнил, что американские военные используют Хоэнефельс с 1952 года.
"В условиях, когда мир изменился, мы изменили фокус нашей подготовки. В самых недавних учениях приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении", — отметил он, отметив, что "разноязычные" статисты помогут обеспечить комплексность маневров.
Главное — реалистичность
Представитель американской армии в Германии Кристиан Маркуардт также заявил, что цель Пентагона заключается в создании "реалистичных" условий во время учений.
По его словам, реалистичность учений обеспечивают не только статисты, но и представители иностранных армий.
"То, что на тренировочной площадке говорят на большом количестве разных языков, и множество союзников участвуют в подготовке, обеспечивает сложность наших сценариев и сталкивает наших солдат с задачами наиболее реалистичным способом", — подчеркнул американский военный.
"Совершенная дикость"
Эксперт напомнил, что случай с набором статистов в Германии далеко не первый.
"Например, в Великобритании недавно проводились учения, где лихорадочно по всей Европе из музеев и у коллекционеров брали в аренду старые советские танки для имитации российского вторжения в Британию. Так что, в принципе, это все укладывается в общую атмосферу. На мой взгляд, здесь больше пропагандистская война, информационная, может быть, для того, чтобы попытаться спровоцировать нашу страну на какие-то аналогичные неадекватные действия", — заявил Александр Камкин в эфире радио Sputnik.
"Генетическая память здесь не может не сработать. Именно поэтому это выглядит, как "черный" юмор. Они бы еще 9 мая эти учения провели. Безусловно, это не привнесет дополнительной разрядки и в германо-российские отношения, и вообще в отношения России и НАТО. Тем более, на фоне готовящегося визита госпожи Меркель в Москву, возможно, ей придется отвечать и на подобные неудобные вопросы", — добавил эксперт.
Суматоха у границ
В июле 2016-го на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "об укреплении восточного фланга". Для этого альянс намерен разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.
"Мы видим более напористую Россию, мы видим значительное военное наращивание, но мы не видим непосредственной угрозы. НАТО отреагировала, вот почему мы впервые разместили военных в восточной части альянса", — отметил тогда генсек альянса, добавив, что НАТО совмещает "силу и твердый подход с открытыми каналами для диалога".