Пентагон объяснил набор "русских" статистов для учений в Германии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пентагон объяснил поиск русскоговорящих статистов для учений в Германии. В ведомстве подчеркнули, что это не является "подготовкой к чему-либо".

Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут статистов для американских учений. Суточное вознаграждение "работников" составит от 88 до 120 евро.

Параллельно с русскоязычными кандидатами ведется набор желающих со знанием польского или чешского языков.

В пояснении на сайте агентства говорится, что статисты нужны "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США". Они будут изображать "гражданское население в регионах, охваченных кризисом", что позволит создать наиболее реалистичный сценарий маневров.

Учения начнутся 26 апреля на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга и будут проходить две недели.

"Решать весь спектр проблем"

Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил РИА Новости, что набор статистов не означает подготовку военных в конкретным действиям.

"В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях", — пояснил он.

По словам Брэдли, главной целью предстоящих учений является проверка армии к готовности "решать весь спектр проблем, с которыми она может столкнуться в мире".

Представитель армии США напомнил, что американские военные используют Хоэнефельс с 1952 года.

"В условиях, когда мир изменился, мы изменили фокус нашей подготовки. В самых недавних учениях приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении", — отметил он, отметив, что "разноязычные" статисты помогут обеспечить комплексность маневров.

Главное — реалистичность

Представитель американской армии в Германии Кристиан Маркуардт также заявил, что цель Пентагона заключается в создании "реалистичных" условий во время учений.

"Наша цель в качестве тренеров в JMRC (Объединенный учебный центр отработки вопросов боевой готовности — ред.) заключается в том, чтобы видеть, как все, кто здесь тренируется, выполняют свои основные задачи наилучшим возможным образом. Это включает возможность четко общаться с гражданским и военным персоналом из разных стран", — отметил Маркуардт.

По его словам, реалистичность учений обеспечивают не только статисты, но и представители иностранных армий.

"То, что на тренировочной площадке говорят на большом количестве разных языков, и множество союзников участвуют в подготовке, обеспечивает сложность наших сценариев и сталкивает наших солдат с задачами наиболее реалистичным способом", — подчеркнул американский военный.

"Совершенная дикость"

Другое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По его мнению, со стороны действия американцев выглядят как "совершенная дикость".

Эксперт напомнил, что случай с набором статистов в Германии далеко не первый.

"Например, в Великобритании недавно проводились учения, где лихорадочно по всей Европе из музеев и у коллекционеров брали в аренду старые советские танки для имитации российского вторжения в Британию. Так что, в принципе, это все укладывается в общую атмосферу. На мой взгляд, здесь больше пропагандистская война, информационная, может быть, для того, чтобы попытаться спровоцировать нашу страну на какие-то аналогичные неадекватные действия", — заявил Александр Камкин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, поиск именно русскоговорящих статистов больше похоже на "черный" юмор.

"Генетическая память здесь не может не сработать. Именно поэтому это выглядит, как "черный" юмор. Они бы еще 9 мая эти учения провели. Безусловно, это не привнесет дополнительной разрядки и в германо-российские отношения, и вообще в отношения России и НАТО. Тем более, на фоне готовящегося визита госпожи Меркель в Москву, возможно, ей придется отвечать и на подобные неудобные вопросы", — добавил эксперт.

Суматоха у границ

Учения в Германии пройдут на фоне самого сильного обострения отношений между Россией и НАТО за последние годы.

В июле 2016-го на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "об укреплении восточного фланга". Для этого альянс намерен разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.

В конце января и сам генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны Москвы.

"Мы видим более напористую Россию, мы видим значительное военное наращивание, но мы не видим непосредственной угрозы. НАТО отреагировала, вот почему мы впервые разместили военных в восточной части альянса", — отметил тогда генсек альянса, добавив, что НАТО совмещает "силу и твердый подход с открытыми каналами для диалога".