Пушков прокомментировал военные учения в Германии с "русскими" статистами

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Намерение НАТО и, в частности, армии США провести в Германии учения с участием русскоговорящих статистов свидетельствует о враждебных намерениях альянса по подготовке военных действий в отношении России; РФ должна высказать свою позицию в отношении этих учений по линии МИД, Минобороны и Совета Россия — НАТО, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии. Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро. В пояснении на сайте агентства говорится, статисты нужны "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США".

"Полагаю, что и по линии Совета Россия-НАТО, и по линии Минобороны и МИД мы, конечно, должны сделать представление, поскольку такого рода информация однозначно означает враждебные намерения по подготовке военных действий в отношении России, несмотря на их публичные заявления об обратном", — заявил Пушков.

Сенатор отметил, что в данном случае речь идет не только о США, но обо всем Североатлантическом альянсе, поскольку у США нет собственных баз в Европе, они инкорпорированы в структуру НАТО.

"Поиск русскоязычных статистов для учений говорит о планах по подготовке солдат и офицеров к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия", — сказал он.

По словам Пушкова, НАТО держится на мифе о русскоязычной угрозе, и за счет этого мифа продолжает свою экспансию.

"Этими учениями НАТО и США подтверждают наши опасения относительно размещения баз реагирования в Польше, направления военной техники в страны Балтии", — отметил парламентарий.

Ранее официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил РИА Новости, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" "не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире". По его словам, "наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев".