В Киргизии выдали 40 тысяч бракованных свидетельств о рождении

БИШКЕК, 31 мар – РИА Новости. Генпрокуратура (ГП) Киргизии возбудила уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера страны Тайырбека Сарпашева и должностных лиц Госрегистра в связи с выдачей 40 тысяч бракованных бланков свидетельств о рождении, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера Кыргызской Республики Т. Сарпашева и других должностных лиц Государственной регистрационной службы при правительстве (ГРС) по признакам преступления "злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса республики", — заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, протокольное поручение закупить 40 тысяч бланков, впоследствии оказавшиеся бракованными, методом "из одного источника" у частной структуры дал руководству ГРС непосредственно вице-премьер. "Бланки были распределены по территориальным подразделениям Департамента регистрации актов гражданского состояния и в полном объеме выданы новорожденным детям… Указанные бланки являются производственным браком, так как в микротексте бланка "Свидетельство о рождении" написано "Свидетельство о заключении брака", — отметили в прокуратуре.

В результате в органы ГРС Киргизии поступило почти 12 тысяч жалоб от граждан, которых сняли с авиарейсов при пересечении госграницы или депортировали из-за рубежа в результате проблем с документами на ребенка.

"На сегодняшний день отделами ЗАГС республики произведена замена 11,69 тысячи штук бланков свидетельств о рождении, оставшиеся 28,31 тысячи штук в дальнейшем тоже подлежат замене. Тем самым нарушены охраняемые законом права 40 тысяч новорожденных детей и их родителей, также интересы государства и общества", — заявили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела поручено Следственному управлению Госкомитета нацбезопасности республики.