На востоке Афганистана ликвидировали более 30 боевиков

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Власти Афганистана ликвидировали 33 боевика в ходе операции в ночь с четверга на пятницу в провинции Нангархар на востоке страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на военных.

"Силы безопасности начали операции против боевиков в округах Чапархар и Пачирагам в четверг вечером, на данный момент ликвидированы 33 боевика, шесть получили ранения и 22 были задержаны", — заявил агентству представитель вооруженных сил Афганистана Шир Ака Факири.

Среди уничтоженных боевиков были два полевых командира.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.