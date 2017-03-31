Число жертв обрушения строительных лесов в Китае возросло до девяти

ПЕКИН, 31 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Число жертв обрушения строительных лесов в китайской провинции Хубэй возросло до девяти человек, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в понедельник при строительных работах на территории аквапарка в городе Мачэн. В момент обрушения на стройплощадке находились 15 человек. Ранее сообщалось о шести жертвах. Пострадали шесть человек.

По данным местных властей, поисково-спасательная операция продолжалась 59 часов и завершилась поздно вечером в четверг. Все пострадавшие находятся в больнице. После инцидента полиция в рамках расследования случившегося задержала девять человек.

Ранее власти сообщили, что перед проведением работ компания не уведомила о своих планах, отсутствовал контроль над работами со стороны органов надзора.