Экс-советник Трампа готов рассказать ФБР о связях с РФ в обмен на иммунитет

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования. По словам его адвоката, Флинн "может немало рассказать".
Флинн признал, что не в полной мере рассказал вице-президент Майклу Пенсу о своих контактах с дипломатом.
"Может немало рассказать"
О том, что Флинн готов дать показания первой сообщила газета Wall Street Journal. Издание пишет, что экс-советник готов встретиться с агентами Федерального бюро расследований и дать показания о "российском влиянии" на предвыборную кампанию действующего президента Дональда Трампа.
После этого сообщения о готовности Флинна дать показания подтвердил его адвокат Роберт Келнер.
"Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства… Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования", — заявил юрист телеканалу CNN.
Скандалы вокруг посла
Скандал разразился после сообщений в СМИ о том, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, что опровергли представители команды Трампа и сам советник. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор был передан неверно.
Отставку советника президента с удовлетворением встретили не только противники Трампа, но и в самом Белом доме.
"Я полностью поддерживаю принятое президентом решение. Оно было принято правильно и своевременно", — сказал тогда вице-президент Майкл Пенс, добавив, что был разочарован тем, что Флинн сообщил ему "недостоверную информацию".
На Флинне скандалы вокруг встреч американских чиновников с Кисляком не прекратились.Washington Post о том, что глава министерства юстиции, который также занимает пост генпрокурора, Джефф Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским дипломатом. При этом Сешнс не сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос в январе на слушаниях в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы ведомства.
Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер сразу потребовали отставки генпрокурора, мотивировав это тем, что чиновник солгал под присягой.
Министерство юстиции и Белый дом подчеркнули, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Таким образом, с точки зрения администрации, слова чиновника в конгрессе не были неправдой.
Шпиономания в США
В начале марта CNN сообщил, что американская разведка рассматривает посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка в качестве одного из шпионов. По словам источников телеканала, именно "потенциальная близость Кисляка к российской разведке" стала причиной расследования в отношении Флинна.
"Я не могу ответить на этот вопрос в условиях открытых слушаний", — заявил Коми в конгрессе, отвечая на вопрос, собирает ли Кисляк разведывательную информацию.
"Государства, которые являются противниками Соединенных Штатов, в целом используют традиционных офицеров разведки, иногда используют офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, используют людей, которых мы называем завербованными — они могут быть частными гражданами, студентами, учеными, бизнесменами. Любой человек может быть использован в целях сбора разведывательной информации, но по конкретному вопросу я не могу комментировать", — добавил глава бюро.
Реакция в России
В российском МИД обвинения в адрес посла назвали "позором".
Накануне скандал вокруг дипломата прокомментировал и президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что встречи послов с чиновниками страны пребывания являются нормальной дипломатической работой.
"Вот, сидит господин посол Соединенных Штатов. Он приехал к нам на форум (Международный арктический форум в Архангельске — ред.). Он общается со всеми участниками. Может общаться с членами правительства, с представителями крупных компаний России. Мы этому не препятствуем, а, наоборот, способствуем, помогаем", — отметил Путин.