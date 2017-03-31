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В мире

Экс-советник Трампа готов рассказать ФБР о связях с РФ в обмен на иммунитет

08:5631.03.2017
(обновлено: 10:56 31.03.2017)
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Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© REUTERS/ Carlos Barria

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования. По словам его адвоката, Флинн "может немало рассказать".

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Марко Рубио во время предвыборных теледебатов на канале CNN. 10 марта 2016
© AP Photo/ Wilfredo Lee
Экс-кандидат в президенты США заявил об атаках "российских хакеров"
Майкл Флинн покинул свой пост в феврале — через несколько недель после утверждения. Причиной отставки стал скандал вокруг его встреч с российским послом Сергеем Кисляком.

Флинн признал, что не в полной мере рассказал вице-президент Майклу Пенсу о своих контактах с дипломатом.

"Может немало рассказать"

О том, что Флинн готов дать показания первой сообщила газета Wall Street Journal. Издание пишет, что экс-советник готов встретиться с агентами Федерального бюро расследований и дать показания о "российском влиянии" на предвыборную кампанию действующего президента Дональда Трампа.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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При этом газета уточнила, что Флинн намерен пойти на контакт с ФБР и конгрессом только в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

После этого сообщения о готовности Флинна дать показания подтвердил его адвокат Роберт Келнер.

"Генерал Флинн, конечно, может немало рассказать, и он очень хочет рассказать это, если позволят обстоятельства… Ни один разумный человек, пользующийся услугами юриста, не согласился бы на допрос в подобной высоко политизированной атмосфере, в атмосфере охоты на ведьм, без гарантий в отношении несправедливого уголовного преследования", — заявил юрист телеканалу CNN.

Скандалы вокруг посла

Посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo/ Cliff Owen
Экс-конгрессмен: обвинения Кисляка в шпионаже опасны для дипломатов из США
Отставной генерал, бывший глава военной разведки Майкл Флинн провел на посту советника президента по национальной безопасности всего три недели. Он добровольно покинул пост, признав, что предоставил Белому дому неполную информацию о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Скандал разразился после сообщений в СМИ о том, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, что опровергли представители команды Трампа и сам советник. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор был передан неверно.

Председатель специального сенатского комитета по разведке Ричард Берр во время доклада о расследовании обстоятельств вмешательства России в выборы американского президента. 29 марта 2017 года
© REUTERS/ Aaron P. Bernstein
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Позднее Флинн пояснил, что действительно беседовал с дипломатом, но в разговоре они касались не санкций, а высылки предыдущим президентом Бараком Обамой 35 российских дипломатов.

Отставку советника президента с удовлетворением встретили не только противники Трампа, но и в самом Белом доме.

"Я полностью поддерживаю принятое президентом решение. Оно было принято правильно и своевременно", — сказал тогда вице-президент Майкл Пенс, добавив, что был разочарован тем, что Флинн сообщил ему "недостоверную информацию".

На Флинне скандалы вокруг встреч американских чиновников с Кисляком не прекратились.

Джаред Кушнер - старший советник президента США Дональда Трампа
© AP Photo/ Saul Loeb
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Масла в огонь подлила публикация Washington Post о том, что глава министерства юстиции, который также занимает пост генпрокурора, Джефф Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским дипломатом. При этом Сешнс не сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос в январе на слушаниях в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы ведомства.

Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер сразу потребовали отставки генпрокурора, мотивировав это тем, что чиновник солгал под присягой.

Министерство юстиции и Белый дом подчеркнули, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Таким образом, с точки зрения администрации, слова чиновника в конгрессе не были неправдой.

Шпиономания в США

В начале марта CNN сообщил, что американская разведка рассматривает посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка в качестве одного из шпионов. По словам источников телеканала, именно "потенциальная близость Кисляка к российской разведке" стала причиной расследования в отношении Флинна.

Редакция газеты The Washington Post в Вашингтоне, США
© AFP 2017/ Mandel Ngan
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При этом директор ФБР Джеймс Коми комментировать эти данные отказался.

"Я не могу ответить на этот вопрос в условиях открытых слушаний", — заявил Коми в конгрессе, отвечая на вопрос, собирает ли Кисляк разведывательную информацию.

"Государства, которые являются противниками Соединенных Штатов, в целом используют традиционных офицеров разведки, иногда используют офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, используют людей, которых мы называем завербованными — они могут быть частными гражданами, студентами, учеными, бизнесменами. Любой человек может быть использован в целях сбора разведывательной информации, но по конкретному вопросу я не могу комментировать", — добавил глава бюро.

Реакция в России

В российском МИД обвинения в адрес посла назвали "позором".

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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"Честно говоря, у меня только один вопрос: это дно, которого коснулись западные медиа, или в принципе есть, куда нырнуть? Я открываю сегодня интернет и вижу там публикацию CNN о том, что разведсообщество Америки рассматривает посла Кисляка в качестве российского шпиона и вербовщика", — заявила на одном из брифингов официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Накануне скандал вокруг дипломата прокомментировал и президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что встречи послов с чиновниками страны пребывания являются нормальной дипломатической работой.

"Вот, сидит господин посол Соединенных Штатов. Он приехал к нам на форум (Международный арктический форум в Архангельске — ред.). Он общается со всеми участниками. Может общаться с членами правительства, с представителями крупных компаний России. Мы этому не препятствуем, а, наоборот, способствуем, помогаем", — отметил Путин.

Американский военный во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
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"А контакты нашего посла в Соединенных Штатах ограничиваются. Любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну, разве это не бред? А для чего нам посол? Для того, чтобы общаться с людьми, поддерживать контакты с политической элитой, с бизнесменами, с членам конгресса и сената, с членами правительства, администрации. Это общемировая дипломатическая практика", — подчеркнул президент.
Администрация президента США
© Инфографика
Администрация президента США

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В мире
Комментарии
19 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юлия Горовецкая
только не кидайте меня в терновый куст!
09:07
31.03.2017
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Free Wolf
Что бы не попасть под уголовное дело и получить иммунитет, Флинн готов рассказать все, что знает и чего не знает, сдаст всех, даже мать!)))
09:52
31.03.2017
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