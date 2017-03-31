В ДНР сообщили о 20 обстрелянных силовиками домах

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Около 20 домов получили повреждения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявили в пятницу в Минобороны ДНР.

"В результате обстрелов в Докучаевске по улице Вавилова в доме посечена кровля, остекление, по улице Полевая — поврежден многоэтажный дом. В Ясиноватой повреждены два дома по улицам Фестивальная и Некрасова", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Он добавил, что также в Донецке в результате обстрелов повреждены 16 домов, в некоторые из них зафиксированы прямые попадания боеприпасов, поврежден один автомобиль.

Ранее в пятницу в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинские силовики почти 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.