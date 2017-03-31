Полиция Индонезии задержала четырех человек по подозрению в госизмене

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Индонезийская полиция задержала четырех человек по подозрению в намерении совершить государственную измену, сообщает газета Jakarta Post.

По данным издания, четыре человека были задержаны в столице Джакарте в четверг вечером накануне запланированных демонстраций с требованием устранить христианского правителя города. В настоящий момент они находятся под стражей. Полиция также разыскивает пятого подозреваемого, пишет газета.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, среди задержанных есть лидер радикальной мусульманской группировки Мухаммад аль-Хаттат (Muhammad Al Khaththath), его допрашивают.