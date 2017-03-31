В обесточенных селах на юге ДНР восстановили электроснабжение

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Газо- и электроснабжение населенных пунктов Саханка и Сергеевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики восстановлено, сообщил РИА Новости в пятницу представитель администрации Новоазовского района.

В четверг в Саханской сельской администрации заявили, что украинские силовики около восьми часов обстреливали населенные пункты на юге ДНР, два села остались без света, в Саханке повреждены два дома.

"Саханка и Сергеевка — в этих селах было нарушено электро- и газоснабжение, все это в результате обстрелов. Ремонтным бригадам удалось все восстановить", — сказал собеседник агентства.

Также в администрации отметили, что за минувшую ночь не было зафиксировано попаданий в жилой сектор.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.