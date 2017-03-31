В Таиланде задержали россиянина, которого разыскивали с 2013 года

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. В Таиланде задержали россиянина, которого с 2013 года разыскивают за мошенничество с недвижимостью за рубежом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Он был задержан, по предварительным данным, за нарушение законов Таиланда. Сейчас решается вопрос о депортации его в Россию", — сказал собеседник.

В 2013 году УМВД по Приморскому краю распространяло информацию о розыске жителя Владивостока Матвея Шувалова. Отмечалось, что он может регулярно выезжать в Таиланд. В полиции тогда добавляли, что Шувалова подозревают в аферах с недвижимостью в этой стране.