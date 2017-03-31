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В мире

Посольство Франции в Китае призвало сограждан к бдительности

08:1431.03.2017
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Сотрудники полиции Китая. Архивное фото
© AP Photo/ Mark Schiefelbein

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство Франции в Китае после произошедшего в Шанхае нападения призвало граждан своей страны к соблюдению усиленной бдительности.

Полицейские в Париже. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Китай заявил протест Франции после убийства своего гражданина полицейским
В заявлении посольства говорится, что неизвестный напал с ножом на гражданина Франции и был задержан китайской полицией. О состоянии жертвы нападения не сообщается.

"В этом контексте посольство призывает французскую общину в Китае к самой усиленной бдительности", — отмечается в коммюнике. В дипмиссии не уточняют, связан ли данный инцидент с убийством китайского гражданина во Франции, произошедшим несколько дней назад.

Гражданина КНР в Париже застрелили полицейские, прибывшие по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые акции протеста во Франции. МИД Китая заявил официальный протест в связи с гибелью своего соотечественника.

Протесты китайской общины в Париже
Акция протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AP Photo/ Michel Euler
В ночь на 27 марта в Париже 56-летний Ли Шайо накинулся с ножницами на полицейского, прибывшего по вызову о бытовом насилии. Его напарник в целях самообороны выстрелил в нападавшего. Китайец получил огнестрельное ранение в грудь и скончался на месте.
Полиция применила слезоточивый газ во время акции протеста против убийства полицейскими китайца в Париже
© AFP 2017/ Geoffroy Van Der Hasselt
Однако семья убитого в Париже китайца опровергла полицейскую версию инцидента. По их словам, ножницы глава семьи держал в руках, так как готовил рыбу, а полицейские вломились в квартиру, несмотря на просьбы жильцов успокоиться.
Акция протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AFP 2017/ Geoffroy Van Der Hasselt
Префектура города сообщила, что сотрудники полиции были готовы обсудить этот инцидент с представителями азиатской общины, но встреча не состоялась "из-за ошибки координатора".
Китайский иммигрант во время акции протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AP Photo/ Thibault Camus
В результате около 150 человек собрались у здания полицейского участка в 19 округе Парижа, чтобы выразить протест против жестокости полиции.
Акция протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AP Photo/ Michel Euler
Мирная демонстрация переросла в столкновения с правоохранителями после того, как неизвестные разбили стекло полицейской машины и попытались ее поджечь.
Акция протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AP Photo/ Thibault Camus
В результате беспорядков трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, 35 демонстрантов были арестованы.
Акция протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AFP 2017/ Geoffroy Van Der Hasselt
Инцидент с убийством гражданина КНР привел к тому, что МИД Китая заявил протест Франции в связи с действиями сотрудников полиции. Китайская сторона потребовала от Парижа принять меры для защиты безопасности и законных прав граждан КНР на французской территории.
Демонстранты с китайским флагом во время акции протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AFP 2017/ Geoffroy Van Der Hasselt
С наступлением темноты в ночь со вторника на среду представители китайской общины и жители 19 округа Парижа вновь вышли на акцию протеста на площадь перед полицейским участком.
Акция протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© РИА Новости. Виктория Иванова
Участники акции призывали к правосудию и держали плакаты с надписями "За мир и правосудие! Против насилия". У полицейского участка был организован стихийный мемориал из сотен свечей.
Сотрудники ОМОНа во время акции протеста против убийства французскими полицейскими китайца в Париже
© AP Photo/ Thibault Camus
Полиция, отвечая на полетевший в неё град стеклянных бутылок и петард, распылила слезоточивый газ. В результате, значительная часть протестующих покинула площадь.
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