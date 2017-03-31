Пак Кын Хе могут предъявить обвинение до 17 апреля

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Обвинение экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, задержанной в ночь на пятницу, может быть предъявлено до 17 апреля, сообщила телекомпания NHK.

Такое решение может быть связано со стремлением минимизировать влияние разбирательства на избирательную кампанию, которая начнется в стране 17 апреля. Выборы нового президента состоятся 9 мая.

В ночь на пятницу прокуратура задержала Пак Кын Хе по подозрению в причастности в крупномасштабном деле о взятках, главной фигуранткой которого стала арестованная осенью прошлого года близкая подруга экс-президента Цой Сун Силь. В частности, Пак Кын Хе подозревается в причастности к получению крупной взятки от компании Samsung. Кроме того, ее подозревают в злоупотреблении властью и передаче закрытой информации третьему лицу.

Пак Кын Хе была доставлена в следственный изолятор на юге Сеула.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Как сообщалось ранее, обвинения были выдвинуты, помимо Пак Кын Хе, в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.

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