Пак Кын Хе могут предъявить обвинение до 17 апреля

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Обвинение экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, задержанной в ночь на пятницу, может быть предъявлено до 17 апреля, сообщила телекомпания NHK.
В ночь на пятницу прокуратура задержала Пак Кын Хе по подозрению в причастности в крупномасштабном деле о взятках, главной фигуранткой которого стала арестованная осенью прошлого года близкая подруга экс-президента Цой Сун Силь. В частности, Пак Кын Хе подозревается в причастности к получению крупной взятки от компании Samsung. Кроме того, ее подозревают в злоупотреблении властью и передаче закрытой информации третьему лицу.
Пак Кын Хе была доставлена в следственный изолятор на юге Сеула.
Как сообщалось ранее, обвинения были выдвинуты, помимо Пак Кын Хе, в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.
В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.
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