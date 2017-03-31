СМИ: в Японии почти 40 процентов иностранцев подвергались дискриминации

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 40% иностранцев, проживающих в Японии, признались, что подвергались дискриминации по национальному признаку, такие данные проведенного министерством юстиции исследования обнародовала телекомпания NHK.

Согласно его данным, из 2 044 человек, которым приходилось за последние пять лет искать жилье, 39,3% сообщили, что получали отказ, когда становилось известно их неяпонское происхождение. В то же время 52,5% ответили, что не сталкивались с дискриминацией по национальному или расовому признаку.

Отмечается также, что из 3 396 человек, регулярно пользующихся интернетом, 41,6% ответили, что часто встречают статьи или высказывания, оскорбительные для иностранцев, 56,2% не сталкивались с этим явлением.

По данным исследования, среди тех, кто подвергался дискриминации, лишь 11% нашли возможность заявить об этом, 30,3% не смогли этого сделать.

Опрос министерства юстиции стал первым подобного рода исследованием. Несколько лет назад на волне ухудшения отношений с Южной Кореей на юго-западе страны прокатилась серия так называемых "выступлений ненависти" — митингов, направленных против проживающих в Японии корейцев и призывающих очистить страну от инородцев.

Тогда выяснилось, что в японском законодательстве нет статей, наказывающих за разжигание межнациональной розни. Не в последнюю очередь это связано с моноэтническим составом государства, в котором японцы составляют около 98% населения. Минюст намерен впредь укрепить систему оповещения о фактах дискриминации иностранцев.