СМИ: в Японии почти 40 процентов иностранцев подвергались дискриминации

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 40% иностранцев, проживающих в Японии, признались, что подвергались дискриминации по национальному признаку, такие данные проведенного министерством юстиции исследования обнародовала телекомпания NHK.
Отмечается также, что из 3 396 человек, регулярно пользующихся интернетом, 41,6% ответили, что часто встречают статьи или высказывания, оскорбительные для иностранцев, 56,2% не сталкивались с этим явлением.
По данным исследования, среди тех, кто подвергался дискриминации, лишь 11% нашли возможность заявить об этом, 30,3% не смогли этого сделать.
Тогда выяснилось, что в японском законодательстве нет статей, наказывающих за разжигание межнациональной розни. Не в последнюю очередь это связано с моноэтническим составом государства, в котором японцы составляют около 98% населения. Минюст намерен впредь укрепить систему оповещения о фактах дискриминации иностранцев.