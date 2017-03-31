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В мире

СМИ: в Японии почти 40 процентов иностранцев подвергались дискриминации

06:0031.03.2017
(обновлено: 09:24 31.03.2017)
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Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 40% иностранцев, проживающих в Японии, признались, что подвергались дискриминации по национальному признаку, такие данные проведенного министерством юстиции исследования обнародовала телекомпания NHK.

Интернирование японцев в США. 1942 год
© AP Photo/ National Japanese American Historical Society
Депортация японцев: американские граждане вражеской национальности
Согласно его данным, из 2 044 человек, которым приходилось за последние пять лет искать жилье, 39,3% сообщили, что получали отказ, когда становилось известно их неяпонское происхождение. В то же время 52,5% ответили, что не сталкивались с дискриминацией по национальному или расовому признаку.

Отмечается также, что из 3 396 человек, регулярно пользующихся интернетом, 41,6% ответили, что часто встречают статьи или высказывания, оскорбительные для иностранцев, 56,2% не сталкивались с этим явлением.

По данным исследования, среди тех, кто подвергался дискриминации, лишь 11% нашли возможность заявить об этом, 30,3% не смогли этого сделать.

Меланья Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Timothy A. Clary
Меланья Трамп призвала мир к борьбе с расовой и гендерной дискриминацией
Опрос министерства юстиции стал первым подобного рода исследованием. Несколько лет назад на волне ухудшения отношений с Южной Кореей на юго-западе страны прокатилась серия так называемых "выступлений ненависти" — митингов, направленных против проживающих в Японии корейцев и призывающих очистить страну от инородцев.

Тогда выяснилось, что в японском законодательстве нет статей, наказывающих за разжигание межнациональной розни. Не в последнюю очередь это связано с моноэтническим составом государства, в котором японцы составляют около 98% населения. Минюст намерен впредь укрепить систему оповещения о фактах дискриминации иностранцев.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Астахов
Хотелось бы увидеть расшифровку вот этого сообщения: "из 3 396 человек, регулярно пользующихся интернетом, 41,6% ответили, что часто встречают статьи или высказывания, оскорбительные для иностранцев, 56,2% не сталкивались с этим явлением".

Тут либо неяпонцы пользуются интернетом по-разному: одни посещают толерантные сайты, не оскорбляющие иностранцев, а другие мазохистски лезут на сайты радикалов, где без обиняков сообщается, что истые самураи думают о чужаках.
Либо сами неяпонцы разные.
И, например, американец, посещая некий сайт, никаких оскорблений в адрес американцев не видит. Потому считает, что оскорбления неяпонцев отсутствуют в принципе.
А кореец, посещая тот же сайт, видит сообщения, оскорбляющие корейцев. И он логично считает, что сайт оскорбляет его лично.
Ну, а американец, даже и увидев оскорбления в адрес корейцев, близко к сердцу их не принимает, полагая это внутренними разборками меньших братьев США, а потому для американца жизнь в Японии легка и замечательна...
07:43
31.03.2017
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baltika.shtorm
Неужели и до Японии добрались ?
08:50
31.03.2017
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