Японские власти сняли режим эвакуации в трех районах префектуры Фукусима

ТОКИО, 31 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Власти Японии сняли режим эвакуации для трех районов префектуры Фукусима, которые после аварии на АЭС "Фукусима-1" входили в зону отселения, сообщается на сайте министерства окружающей среды Японии.

Режим эвакуации, который запрещал проживание на этих территориях, снят в поселке Намиэ, деревне Иитатэ и в районе Ямакия поселка Кавамата. В общей сложности на этих территориях проживало 22 тысячи человек.

На этих территориях закончена дезактивация, и жителям разрешено вернуться в свои дома. Однако, как и в других подобных населенных пунктах, на прежнее место жительства возвращаются далеко не все. Это связано с опасениями влияния радиации на детей, а также с тем, что семьи с детьми уже нашли себе новое место работы и учебы и не хотят вновь начинать все с начала. Пока всего лишь 1,3 тысячи человек выразили желание вернуться в родные места.

После того как в субботу режим эвакуации будет снят на большей части поселка Томиока, площадь загрязненных земель, где запрещено проживание и просто пребывание людей, сократится до 370 квадратных километров — это треть от первоначальной площади зоны отселения.

Между тем, более 77 тысяч жителей префектуры Фукусима, эвакуированных после аварии на АЭС "Фукусима-1", по-прежнему не могут или не хотят возвращаться на прежнее место жительства.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Из населенных пунктов было эвакуировано более 140 тысяч человек. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет 40 лет.